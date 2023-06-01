Артур Бетербиев: «Не люблю бокс. Лучше интересный фильм посмотрю, чем запись боя»

Теги Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что перестал интересоваться боксом.

– Изучаю соперников после подписания контракта. До подписания… Если бы я любил этот вид спорта, то смотрел бы бои. А так, я лучше посмотрю интересный фильм, чем бокс.

– В какой момент вы перестали любить бокс?

– Думаю, после Олимпийских игр.

– Что должно случиться, чтобы вы провели вечер за просмотром поединка по боксу не с участием своего будущего соперника?

– Зачем мне смотреть? Мы приглашаем тренера Джона Скалли, он с нами в команде работает. И вот он фанат, он как начнет рассказывать про какого‑то боксера. И спрашивает меня: «Ты же его знаешь?»

Получая отрицательный ответ, он находится в шоке: «Как так ты его не знаешь?» Я знаю Мохаммеда Али, Майка Тайсона, – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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