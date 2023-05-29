Григорий Дрозд: «Бетербиев превзойдет достижение Майка Тайсона»

Теги Майк Тайсон Григорий Дрозд Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Григорий Дрозд дал прогноз на поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

«Артур – топ. Человек владеет тремя чемпионскими поясами и самым сильным ударом в дивизионе. Бетербиев – фаворит. Если Артур зацепит любого соперника, для него это станет началом конца.

Мы знаем, что энергетика удара Бетербиева очень сильная. Если он точно попадет – почувствует любой. В том числе Смит. Он крепкий, умеет держать удар, у него неплохой уровень.

Думаю, что Артур выиграет досрочно, и достижение Тайсона в этом поединке падет», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

На счету Бетербиева 19 досрочных побед подряд. Столько же продлилась серия Майка Тайсона.

Каллум Смит – о Бетербиеве: «По нему не так уж сложно попасть»

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет в Канаде

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3 комментария

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romantetochkin@yandex.ru
Чёрт подери!что он несёт?
+5
0
+5
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Крыс Пол
А рекорд Уайлдера?
+1
0
+1
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Саламбек Алаев
Ответ romantetochkin@yandex.ru
Чёрт подери!что он несёт?
Что не так то ? У Тайсона было 19 нокаутов подряд как у Битербиева сейчас
+3
-3
0
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