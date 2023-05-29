Григорий Дрозд: «Бетербиев превзойдет достижение Майка Тайсона»

Григорий Дрозд дал прогноз на поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

«Артур – топ. Человек владеет тремя чемпионскими поясами и самым сильным ударом в дивизионе. Бетербиев – фаворит. Если Артур зацепит любого соперника, для него это станет началом конца.

Мы знаем, что энергетика удара очень сильная. Если он точно попадет – почувствует любой. В том числе Смит. Он крепкий, умеет держать удар, у него неплохой уровень.

Думаю, что Артур выиграет досрочно, и достижение Тайсона в этом поединке падет», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

На счету Бетербиева 19 досрочных побед подряд. Столько же продлилась серия .

Каллум Смит – о Бетербиеве: «По нему не так уж сложно попасть»

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет в Канаде