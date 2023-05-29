Григорий Дрозд: «Бетербиев превзойдет достижение Майка Тайсона»
Григорий Дрозд дал прогноз на поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.
«Артур – топ. Человек владеет тремя чемпионскими поясами и самым сильным ударом в дивизионе. Бетербиев – фаворит. Если Артур зацепит любого соперника, для него это станет началом конца.
Мы знаем, что энергетика удара Бетербиева очень сильная. Если он точно попадет – почувствует любой. В том числе Смит. Он крепкий, умеет держать удар, у него неплохой уровень.
Думаю, что Артур выиграет досрочно, и достижение Тайсона в этом поединке падет», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
На счету Бетербиева 19 досрочных побед подряд. Столько же продлилась серия Майка Тайсона.
Каллум Смит – о Бетербиеве: «По нему не так уж сложно попасть»
Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом пройдет в Канаде
3 комментария