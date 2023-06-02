Гаджиев – о поп-ММА: «Не хочу смотреть, как Беркова дерется, она порноактириса»

Камил Гаджиев призвал разделять поп-ММА и фрик-бои.

«Я предлагаю разделять поп-ММА, ведь этим словом называют многое. Есть крайности и это часто выглядит плохо, если бы это «плохо» запретили, я бы не расстроился.

Но в категорию поп-ММА зачастую попадают приличные турниры, поединки, которые сопровождаются определенным медийным антуражем.

Какое-то поп-ММА плохо и выглядит плохо, а что-то выглядит прилично. Беркова – плохо, она ассоциируется с порноиндустрией, я бы не смешивал эти жанры.

Я не хочу смотреть, как дерется, она порноактириса. Даже оценивать это не готов. Джигурда – куда ни шло», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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