Гаджиев – о поп-ММА: «Не хочу смотреть, как Беркова дерется, она порноактириса»

Теги AMC Fight Nights Никита Джигурда Камил Гаджиев Поп ММА Елена Беркова Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев призвал разделять поп-ММА и фрик-бои.

«Я предлагаю разделять поп-ММА, ведь этим словом называют многое. Есть крайности и это часто выглядит плохо, если бы это «плохо» запретили, я бы не расстроился.

Но в категорию поп-ММА зачастую попадают приличные турниры, поединки, которые сопровождаются определенным медийным антуражем.

Какое-то поп-ММА плохо и выглядит плохо, а что-то выглядит прилично. Беркова – плохо, она ассоциируется с порноиндустрией, я бы не смешивал эти жанры.

Я не хочу смотреть, как Беркова дерется, она порноактириса. Даже оценивать это не готов. Джигурда – куда ни шло», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Так не смотри, я конечно много че не хочу смотреть и вообще чтоб это было, но к сожалению это есть, выход какой, не смотреть) как будто его заставляют
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Костя Кот
лучше уж на беркову смотреть, чем инсультного АЕ, которого бьют блогеры каждую неделю. и то и то поп-мма
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