Мамиашвили – о гибели 16-летнего бойца: «Не знаю, что такое ММА. Это «первая ласточка» и повод задуматься»

Теги происшествия Михаил Мамиашвили Бокс/MMA/UFC

Михаил Мамиашвили считает, что гибель 16-летнего бойца может иметь последствия для ММА.

«Я не знаю, что такое ММА и даже обсуждать не хочу. Кто-то это тиражирует и обсуждает, а для меня ММА – это не вид спорта.

Я не знаю людей, которые им занимаются, не интересуюсь организацией. В нормальных видах спорта существуют четкие правила, грамотная организация и судейство в соответствии с этими правилами, а также воспитательный процесс с участием квалифицированных тренеров.

Я не могу обсуждать то, что вообще не вижу. Конечно, это большая трагедия, и я выражаю соболезнования всем близким этого парня.

Но, поверьте мне, это «первая ласточка» и серьезный повод задуматься», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В Приамурье возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего бойца на турнире по ММА

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Сложно представить, что он не знает Федора Емельяненко
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topsatan
А в хоккее умирают, в футболе? Или это другое
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