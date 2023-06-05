Брат Магомеда Исмаилова исключил бой с Федором: «Он уважаемый человек, пример и верующий»

Рамазан Исмаилов заявил, что его брат Магомед не будет драться с Федором Емельяненко.

«Нет, какие бы гонорары ни заплатили. Федор – знаковая фигура для нас в мире ММА. Мы это исключаем, но если бы Федор начал говорить: «Эй, Магашка, я тебе в лысую голову настучу», – тогда были бы выходы.

А так он уважаемый человек и пример, как нужно вести себя в спорте, верующий — мы поддерживаем его взгляды», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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