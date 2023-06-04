Албази победил Кара-Франса на UFC Vegas 74

Теги UFC MMA Кай Кара-Франс UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

На UFC Vegas 74 в главном событии подрались Кай Кара-Франс и Амир Албази. Албази победил раздельным решением судей. 

Ранее Кара-Франс проиграл Брэндону Морено в бою за титул временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Албази выиграл пять последних боев.

UFC Vegas 74: Албази победил Кара-Франса, Абубакар Нурмагомедов проиграл Дос Сантосу

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8 комментариев

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AiDaGaRi
Позорное судейство
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PokaNeBatya
засудили красаву
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Костя Петров
Не увидел победы Амира
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Евгений Якутов
Мда...судейство ещё хуже,чем в РПЛ...
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Arslan_M_B Arslan
Ответ AiDaGaRi
Позорное судейство
Согласен позор уфс такой позорный судейской решение
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Вартан Айвазян
Ответ AiDaGaRi
Позорное судейство
Это рестлинг на матч тв без Николая Фоменко
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Muerte
Просто позорище. Скоро из-за этого брошу смотреть...
Парень в ударке перебивает, терпит удушку, выходит после неё в маунт и разносит соперника. А это одеяло лежит или давит у сетки, плюс пара ударов. Но по этим ударам Кара Франс на 2 головы впереди. Донное дно такое судейство
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Пьяный Ёж
Кара-Франс вдвое перебил соперника и на один тейк-даун провёл больше. Албази за 5 раундов на две минуты дольше контролировал соперника в партере. И ему дают победу. Я вообще перестал понимать критерии судейства и по окончании раундов уже вообще не могу предсказать кто победил
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