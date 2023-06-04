Албази победил Кара-Франса на UFC Vegas 74

На UFC Vegas 74 в главном событии подрались Кай Кара-Франс и Амир Албази. Албази победил раздельным решением судей.

Ранее Кара-Франс проиграл Брэндону Морено в бою за титул временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Албази выиграл пять последних боев.

UFC Vegas 74: Албази победил Кара-Франса, Абубакар Нурмагомедов проиграл Дос Сантосу