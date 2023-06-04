Албази победил Кара-Франса на UFC Vegas 74
На UFC Vegas 74 в главном событии подрались Кай Кара-Франс и Амир Албази. Албази победил раздельным решением судей.
Ранее Кара-Франс проиграл Брэндону Морено в бою за титул временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Албази выиграл пять последних боев.
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Парень в ударке перебивает, терпит удушку, выходит после неё в маунт и разносит соперника. А это одеяло лежит или давит у сетки, плюс пара ударов. Но по этим ударам Кара Франс на 2 головы впереди. Донное дно такое судейство