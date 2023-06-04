Амир Альбази хочет драться за титул UFC в 57 кг: «Кто бы ни выиграл в бою Морено – Пантожа, я буду следующим»
Амир Альбази призвал UFC дать ему бой за титул в наилегчайшем весе.
«Знаю, что это был близкий бой. Не планировал драться таким образом, но я показал мужество. Я получаю удовольствие, возможно, даже слишком сильно.
В своем следующем бое я выйду за финишем. Победа есть победа, но в другой раз покажу лучшее выступление.
Есть только одна вещь, которая мне нужна. Я получу этот титул. Это все, что имеет значение. Абу-Даби, 21 октября, я знаю, что они приедут в Абу-Даби, это мой народ.
Дайте мне этот бой, кто бы ни выиграл в бою Брэндона Морено и Алешандре Пантожи, я хочу быть следующим. Погнали», – сказал Амир Альбази после победы над Каем Кара-Франсом.
1 комментарий