Хорхе Линарес выложил совместное фото Сергея Ковалева и Александра Усика

Бывший чемпион мира по боксу опубликовал фото в соцсетях, на котором вместе с ним позируют и .

Снимок был сделан в Нью-Йорке (США), где трое боксеров встретились перед поединком и Джемейна Ортиса.

Напомним, что Ломаченко одержал победу единогласным решением судей, что позволило ему выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Дэвина Хэйни.

Ломаченко и Хэйни договорились о поединке за титул абсолютного чемпиона мира