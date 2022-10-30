Хорхе Линарес выложил совместное фото Сергея Ковалева и Александра Усика

Теги Хорхе Линарес Сергей Ковалев Василий Ломаченко Александр Усик бокс Джемейн Ортис Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Хорхе Линарес опубликовал фото в соцсетях, на котором вместе с ним позируют Сергей Ковалев и Александр Усик.

Снимок был сделан в Нью-Йорке (США), где трое боксеров встретились перед поединком Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса.

Напомним, что Ломаченко одержал победу единогласным решением судей, что позволило ему выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Дэвина Хэйни.

Ломаченко и Хэйни договорились о поединке за титул абсолютного чемпиона мира

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