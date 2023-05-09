Ильяс Хамзин о Петре Яне: «Человек набрал очень много болячек, которые надо залечить»

Боец RCC Ильяс Хамзин рассказал о состоянии Петра Яна после поражения от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Все нормально. Человек просто набрал болячек, много травм. Он ни на один бой в UFC не вышел здоровым. Это не отговорки или еще что-то. Не «форточки», так сказать. Человек набрал очень много болячек, которые надо залечить. Дошло до того, что рука онемела, поднять не мог, не мог бутылку держать. Петя ни с одного ответственного поединка не снимался, всегда дрался, хотя нужно было сниматься. С такими-то болячками. Он всего нанес три удара правой рукой за 25 минут», – сказал Хамзин.

В своем последнем поединке, состоявшемся в марте 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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