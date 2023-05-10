Кайрат Нурмаганбетов: «Уверен в том, что Петр Ян вернет пояс»

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, этнический казах из Омска Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном, объяснил, почему на карьере бывшего чемпиона UFC рано ставить крест.

«Уверен в том, что Ян вернет пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей. Он окреп, отлично оснащен технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове. У него по контракту осталось три боя. До окончания соглашения он может вернуться в гонку и получить титульный шанс.

Накануне мы с ним общались, и он сказал одну замечательную фразу. Цитировать ее не буду. Но смысл сказанного был не мнением какого-то гангстера, а настоящего профессионала. Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух. Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», – сказал Нурмаганбетов.

Напомним, 12 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 221 Ян потерпел поражение в бою против Мераба Двалишвили единогласным решением судей. За последние пять боев он смог выиграть лишь один раз. Следующий поединок в UFC россиянин хочет провести осенью в Абу-Даби, предположительно в октябре.

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