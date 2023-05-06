Джервонта Дэвис приговорен к трем годам испытательного срока

Теги бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения.

Суд вынес приговор чемпиону мира по боксу в трех весовых категориях Джервонте Дэвису, который обвинялся в нарушении 14 пунктов правил дорожного движения из-за инцидента в ноябре 2020 года.

В результате ДТП пострадало четыре человека, которым потребовалась госпитализация.

В феврале Дэвис признал вину по четырем пунктам, а вчера суд приговорил его к трем годам испытательного срока, 90 дням домашнего содержания и 200 часам общественных работ.

Джервонта Дэвис признал вину в ДТП и нарушении ПДД. 5 мая ему вынесут приговор

Джервонта Дэвис отрицает обвинения в домашнем насилии: «Я не монстр»

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1 комментарий

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Нету Нету
очень удобно сделал судя
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