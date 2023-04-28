Макс Холлоуэй предложил бой Джервонте Дэвису: «Почему бы ему не подраться с парнем из ММА? Я тоже могу завалить его трэштоком»

Теги UFC MMA бокс Макс Холлоуэй Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Макс Холлоуэй хочет бой с чемпионом мира по боксу в легком весе Джервонтой Дэвисом.

«Давайте сделаем большой бой против «Танка». Почему бы ему не подраться с парнем из ММА? Я тоже могу завалить его трэштоком. Только давайте без пунктов о дегидратации. Я видел, как Гарсия не смог встать после того удара по печени. Его тело было слишком обезвожено», – заявил экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Макс Холлоуэй открыт к реваншу с Конором: «Фанаты были бы в восторге»

Холлоуэй поднялся на две позиции в рейтинге P4P, Перейра опустился на 10-ю строчку

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Нет смысла, по правилам бокса Джервонта его сожрёт, также как Макс сожрёт по правилам ММА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий