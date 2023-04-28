Макс Холлоуэй предложил бой Джервонте Дэвису: «Почему бы ему не подраться с парнем из ММА? Я тоже могу завалить его трэштоком»

Боец UFC Макс Холлоуэй хочет бой с чемпионом мира по боксу в легком весе Джервонтой Дэвисом.

«Давайте сделаем большой бой против «Танка». Почему бы ему не подраться с парнем из ММА? Я тоже могу завалить его трэштоком. Только давайте без пунктов о дегидратации. Я видел, как Гарсия не смог встать после того удара по печени. Его тело было слишком обезвожено», – заявил экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

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