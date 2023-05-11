Гилберт Бернс: «Я часто думаю о завершении карьеры»

Гилберт Бернс признался, что часто думает о завершении карьеры.

«У меня порван акромиально-ключичный сустав, но это не самая страшная травма. Есть еще разрыв дельтовидного сустава и мышцы. Ничего серьезного, к счастью, операция не понадобится. Обойдусь сильным противовоспалительным!

Был трудный бой. Я просто пытался понять, что могу сделать. Настоящая битва, в которую я вложил огромный объем работы.

Тренер поддерживал меня, но я часто думаю о завершении карьеры. Не ушел, но такие мысли были. Это битва характера.

Я следил за углом Белала. Был уверен, что он не уложит меня», – заявил боец UFC Гилберт Бернс.

Гилберт Бернс – Мухаммаду: «Завоюй этот пояс!»

Мухаммад – о победе над Бернсом: «Дайте мне 8 недель и я побью Джона Джонса»