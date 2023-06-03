Яна Сантос подерется с Мэйси Чиассон на UFC Vegas 1 июля (MMA Junkie)

Стало известно имя новой соперницы Яны Сантос.

Поединок легчайшего веса между россиянкой Яной Сантос и американкой Мэйси Чиассон состоится 1 июля на турнире UFC Vegas 76.

33-летняя Сантос последний раз дралась в марте, уступив американке Холли Холм единогласным решением судей.

Чиассон не выходила в октагон с сентября 2022 года, где проиграла Ирен Алдане нокаутом в третьем раунде.

Яна Сантос проиграла Холли Холм единогласным решением судей

Яна Сантос – про поражение от Холм: «Простите, если разочаровала»