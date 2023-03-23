Куницкая может получить американское гражданство: «Думаю, что все вместе займет лет пять»

Боец легчайшего веса UFC Яна Куницкая рассказала, что может получить американское гражданство.

После свадьбы с бойцом Тиаго Сантосом она взяла фамилию мужа. В 2022 году у пары родилась дочь Алиса.

«У Алисы есть возможность получить три гражданства, но пока смогли получить только американское. С документами есть какие‑то проблемы, и не можем сделать ни российское, ни бразильское.

Сама я здесь (во Флориде) живу, и, конечно, проще было бы получить американский паспорт. Грин‑карту мы получили очень легко, и теперь нужно дождаться, пока пройдет необходимый период, и можно подать на гражданство. Там довольно долгий период ожидания.

Год у меня есть грин‑карта, надо подождать еще два с половиной года, и можно подать. Думаю, что все вместе займет лет пять. Просто мы с Тиаго планируем жить в США, он не планирует возвращаться в Бразилию, нам здесь все нравится», – сказала Куницкая.

«Ребенок уже с американским гражданством, поэтому нам это нужно»