Куницкая про бой с Холм: «Ожидаю встречи с лучшей версией Холли»

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Яна Куницкая поделилась ожиданиями от боя с .

«Пять лет назад тренировались вместе и помогали друг другу готовиться к боям. В нашем спорте не так много девушек, выступающих на самом высоком уровне, поэтому наш бой был неизбежен.

Мы хорошо знаем друг друга, но я считаю, что за последние пять лет я сильно улучшила свои навыки.

Холли очень сильная, она вдохновила меня своим примером. В зале она выкладывается больше всех.

Все говорят, что ей уже 41 год, но мне кажется, это никак не повлияло на нее. Знаю, что она всегда усердно работает.

Она невероятно атлетичная, дисциплинированная, поэтому я ожидаю встречи с лучшей версией Холли Холм», – сказала Куницкая.

Бой Куницкой и Холм состоится 25 марта на UFC on ESPN 43.

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