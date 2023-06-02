Мухаммад – о Чимаеве: «Эта эра соцсетей раздражает. Хамзат, как Конор: бросает вызовы на все стороны»

Теги UFC Конор Макгрегор Хамзат Чимаев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад раскритиковал Хамзата Чимаева за активность в соцсетях.

«Эта новая эра соцсетей немного раздражает. Хамзат – кто-то вроде Конора. Он хочет внимания, поэтому он будет бросать вызовы на все стороны, но ничего из этого не выйдет, верно?

Когда они так делают, я отвечаю: «Братан, этого боя не будет». Вы видите заголовки: «О, Хамзат собирается драться с этим, с другим».

Так что я думаю, что это в прямом смысле слова болтовня, чтобы быть в новостных лентах», – сказал Белал Мухаммад.

Мухаммад требует дать ему титульный бой с Эдвардсом: «Я подрался спустя две недели после Рамадана, потому что во мне нуждались»

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