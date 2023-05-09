Обновления рейтингов UFC: Сехудо обошел Яна, Мухаммад – Чимаева

Хамзат Чимаев и Петр Ян потеряли позиции после обновления рейтингов UFC.

По итогам турнира 288 были обновлены рейтинги бойцов промоушена. Победитель чемпионского поединка в легчайшем весе остался на шестом месте в рейтинге P4P, уступая Исраэлю Адесанье, , Исламу Махачеву, Алексу Волкановски и .

Вернувшийся в октагон Генри Сехудо занял третью строчку легчайшего дивизиона. Из-за этого опустился на пятое место.

Белал Мухаммад поднялся на третью позицию в полусреднем весе, опередив Хамзата Чимаева.

Хамзат Чимаев: «Готов драться со всеми, мне плевать: Мухаммад, Усман, Адесанья»