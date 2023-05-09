Обновления рейтингов UFC: Сехудо обошел Яна, Мухаммад – Чимаева
Хамзат Чимаев и Петр Ян потеряли позиции после обновления рейтингов UFC.
По итогам турнира UFC 288 были обновлены рейтинги бойцов промоушена. Победитель чемпионского поединка в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг остался на шестом месте в рейтинге P4P, уступая Исраэлю Адесанье, Леону Эдвардсу, Исламу Махачеву, Алексу Волкановски и Джону Джонсу.
Вернувшийся в октагон Генри Сехудо занял третью строчку легчайшего дивизиона. Из-за этого Петр Ян опустился на пятое место.
Белал Мухаммад поднялся на третью позицию в полусреднем весе, опередив Хамзата Чимаева.
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