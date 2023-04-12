Белал Мухаммад: «Собираюсь подраться с Чимаевым»

Белал Мухаммад хочет провести поединок с Хамзатом Чимаевым.

«Сейчас я думаю о том, чтобы подняться в средний вес. Я собираюсь подраться с . Он в другой весовой категории, но меня это не беспокоит. Я поднимусь, предложу ему бой, и, может быть, он сыграет в эту игру.

Я добрался до вершины в полусреднем весе, сделаю это и в среднем», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Мухаммад выступает в промоушене с 2016 года. В последний раз он дрался в октябре, когда победил Шона Брэди нокаутом во втором раунде.

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