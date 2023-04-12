Белал Мухаммад: «Собираюсь подраться с Чимаевым»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад хочет провести поединок с Хамзатом Чимаевым.

«Сейчас я думаю о том, чтобы подняться в средний вес. Я собираюсь подраться с Чимаевым. Он в другой весовой категории, но меня это не беспокоит. Я поднимусь, предложу ему бой, и, может быть, он сыграет в эту игру.

Я добрался до вершины в полусреднем весе, сделаю это и в среднем», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Мухаммад выступает в промоушене с 2016 года. В последний раз он дрался в октябре, когда победил Шона Брэди нокаутом во втором раунде.

Белал Мухаммад – о бое с Леоном Эдвардсом: «Лондон – 9 млн человек. Мусульмане – 2 млрд. Я хочу драться с вашим чемпионом»

Кормье – о сопернике для Эдвардса: «Мухаммад заслужил больше всех, но его имя не заводит. Имя Колби сексуально»

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4 комментария

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Вячеслав Тотров
как 2 миллиарда поделите?
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Volcano
Маловат Белал для среднего веса,борьба уже не так хорошо работать будет,про ударку говорить я думаю и не стоит.
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leppyanen
Когда, в следующем году?
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Мама Живанилда
Ответ Мага осторожный
Комментарий удален модератором
Вы чем там все боты что-ли, как под копирку пишите. Последний бой хоть смотрел?
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Мага осторожный
Комментарий удален модератором
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