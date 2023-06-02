Махачев поддержал брата Хабиба перед боем на UFC Vegas 74: «Одноклассник. Даже не представляете, как он хочет выиграть»

Ислам Махачев поддержал Абубакара Нурмагомедова перед боем на UFC Vegas 74.

«Одноклассник. Он так хочет выиграть, обналичить чек и вернуться домой, вы даже представить себе не можете», – написал чемпион UFC в легком весе в соцсетях.

подерется с Элизеу Залески дос Сантосом в предварительном карде UFC Vegas 74.

«Они пытаются понять друг друга всю жизнь». Хабиб – о шахматной партии Абубакара и Умара