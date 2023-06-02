Махачев поддержал брата Хабиба перед боем на UFC Vegas 74: «Одноклассник. Даже не представляете, как он хочет выиграть»
Ислам Махачев поддержал Абубакара Нурмагомедова перед боем на UFC Vegas 74.
«Одноклассник. Он так хочет выиграть, обналичить чек и вернуться домой, вы даже представить себе не можете», – написал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в соцсетях.
Абубакар Нурмагомедов подерется с Элизеу Залески дос Сантосом в предварительном карде UFC Vegas 74.
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