Махачев поддержал брата Хабиба перед боем на UFC Vegas 74: «Одноклассник. Даже не представляете, как он хочет выиграть»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Абубакар Нурмагомедов Ислам Махачев Элизеу Залески Дос Сантос Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поддержал Абубакара Нурмагомедова перед боем на UFC Vegas 74.

«Одноклассник. Он так хочет выиграть, обналичить чек и вернуться домой, вы даже представить себе не можете», – написал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в соцсетях.

Абубакар Нурмагомедов подерется с Элизеу Залески дос Сантосом в предварительном карде UFC Vegas 74.

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