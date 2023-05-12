Колби готов драться с Махачевым в легком весе: «Я не самый большой полусредневес и мало гоняю»
Колби Ковингтон хочет драться с Исламом Махачевым за пояс в легком весе.
«Думаю, что это вполне реально. Ранее за кулисами были разговоры о бое с Махачевым и о том, смогу ли я сделать 70 кг, ведь я не самый большой полусредневес.
Веса гоняю не так много – максимум 7-9 кг, если ем столько, сколько могу в себя запихнуть. Поэтому думаю, что мы одной комплекции, просто он бык.
Он гоняет вес, чтобы получить преимущество в легком весе, потому что там нет борцов, нет парней, которые могут доставить ему неприятностей. Поэтому, конечно, он хочет быть в этом дивизионе, которым владел его папочка Хабиб», – сказал Колби Ковингтон.
Махачев сходил на скачки: «Либо лошадь первой приходит, либо мы сегодня колбасу хаваем»
Ковингтон – о планах Махачева на полусредний вес: «Его папочка Хабиб не переходил сюда, потому что здесь есть король Колби»
Колби может столкнутся с такой же проблемой, спустившись на дивизион ниже.
Исламу нужен свой «Конор», представляю, что Колби устроит в плане раскрутки, но бой более конкурентный выйдет, чем первая версия.