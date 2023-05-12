Колби готов драться с Махачевым в легком весе: «Я не самый большой полусредневес и мало гоняю»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон хочет драться с Исламом Махачевым за пояс в легком весе.

«Думаю, что это вполне реально. Ранее за кулисами были разговоры о бое с Махачевым и о том, смогу ли я сделать 70 кг, ведь я не самый большой полусредневес.

Веса гоняю не так много – максимум 7-9 кг, если ем столько, сколько могу в себя запихнуть. Поэтому думаю, что мы одной комплекции, просто он бык.

Он гоняет вес, чтобы получить преимущество в легком весе, потому что там нет борцов, нет парней, которые могут доставить ему неприятностей. Поэтому, конечно, он хочет быть в этом дивизионе, которым владел его папочка Хабиб», – сказал Колби Ковингтон.

Махачев сходил на скачки: «Либо лошадь первой приходит, либо мы сегодня колбасу хаваем»

Ковингтон – о планах Махачева на полусредний вес: «Его папочка Хабиб не переходил сюда, потому что здесь есть король Колби»

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10 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Дмитрий Коломейцев
Полулегковеса не переехал, а полусредневеса переедет?
Почему нет? легковесов же переехал. Махачев испытал проблемы с Волкановски в полулёгком весе, так как не гонял столько и не выступал в этом весе.
Колби может столкнутся с такой же проблемой, спустившись на дивизион ниже.
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TomSail
Если это останется не просто болтовней, то бой может выйти интересный.
Исламу нужен свой «Конор», представляю, что Колби устроит в плане раскрутки, но бой более конкурентный выйдет, чем первая версия.
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Дмитрий Коломейцев
Ответ j30
махачев переедет без шансов нету смысла в этом бое
Полулегковеса не переехал, а полусредневеса переедет?
+3
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gilg@mesh
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Почему нет? легковесов же переехал. Махачев испытал проблемы с Волкановски в полулёгком весе, так как не гонял столько и не выступал в этом весе. Колби может столкнутся с такой же проблемой, спустившись на дивизион ниже.
Махачев дрался с Волкановски не в полулегком весе
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j30
Ответ Дмитрий Коломейцев
Полулегковеса не переехал, а полусредневеса переедет?
ты сравниваешь колби с волкановски доминирующем чемпом и номером один пвп?
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ gilg@mesh
Махачев дрался с Волкановски не в полулегком весе
да, ссори за ошибочку. Бой же шёл за титул в лёгком.
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GBale
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Почему нет? легковесов же переехал. Махачев испытал проблемы с Волкановски в полулёгком весе, так как не гонял столько и не выступал в этом весе. Колби может столкнутся с такой же проблемой, спустившись на дивизион ниже.
с волком бой был в лёгком весе, только на восстановление было 24ч, а не как обычно 36ч
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ GBale
с волком бой был в лёгком весе, только на восстановление было 24ч, а не как обычно 36ч
Да, всё верно
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