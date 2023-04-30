Гейджи не хочет драться с Порье: «Я предпочитаю титульный поединок»
Джастин Гейджи хочет сразиться с Исламом Махачевым.
Бывший временный чемпион UFC в легком весе заявил, что вместо реванша с Дастином Порье он хочет получить шанс побиться за неоспоримый пояс.
«Я предпочитаю титульный поединок», – сказал Гейджи.
Напомним, что ранее Джастин Гейджи закрыл поражение в бою против Чарльза Оливейры, победив Рафаэля Физиева в соглавном событии UFC 286.
Джастин Гейджи: «Нахожусь на заключительном этапе своей карьеры»
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