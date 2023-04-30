Гейджи не хочет драться с Порье: «Я предпочитаю титульный поединок»

Джастин Гейджи хочет сразиться с Исламом Махачевым.

Бывший временный чемпион в легком весе заявил, что вместо реванша с он хочет получить шанс побиться за неоспоримый пояс.

«Я предпочитаю титульный поединок», – сказал Гейджи.

Напомним, что ранее Джастин Гейджи закрыл поражение в бою против , победив в соглавном событии UFC 286.

Джастин Гейджи: «Нахожусь на заключительном этапе своей карьеры»