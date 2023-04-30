Гейджи не хочет драться с Порье: «Я предпочитаю титульный поединок»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи хочет сразиться с Исламом Махачевым.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе заявил, что вместо реванша с Дастином Порье он хочет получить шанс побиться за неоспоримый пояс.

«Я предпочитаю титульный поединок», – сказал Гейджи.

Напомним, что ранее Джастин Гейджи закрыл поражение в бою против Чарльза Оливейры, победив Рафаэля Физиева в соглавном событии UFC 286.

Джастин Гейджи: «Нахожусь на заключительном этапе своей карьеры»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yavich
Рановато как-то. У Порье ситуация по сути такая же, вот и разобрались бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Зря, если дадут и опять проиграет, то может закончить и мы не увидим рубку с Порье. По мне для нейтрального зрителя это самый многообещающий бой в дивизионе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий