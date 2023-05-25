Крис Сайборг – о Федоре: «Он доказал, что был величайшим тяжеловесом всех времен»

Крис Сайбог назвала Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории ММА.

«Мне нравится Федор из-за его стиля боя. Он никогда не показывал никаких эмоций, когда вступал в бой, и для меня он доказал, что является величайшим тяжеловесом всех времен.

Возможно, когда я уйду из спорта, я рассмотрю идею создания команды, как у Федора, но пока я предпочитаю тратить свое время на собственную карьеру и использовать любую дополнительную энергию для продвижения моей программы по расширению прав и возможностей женщин», – сказала .

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