Физиев выложил фото боя 15-летней давности: «Лицо, как будто я в туалет захотел»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев опубликовал в соцсетях архивное фото, которое сделано на боксерском турнире.

«Лицо, как будто я в туалет захотел после первого раунда», – подписал снимок Физиев.

Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи в соглавном событии UFC 286, прервав серию из шести побед.

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3 комментария

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Muerte
Вот этим Рафа прям подкупает, не надутый и деловой, а простой и с хорошей самоиронией.
Фото забавное)
+3
0
+3
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Renki
Не просто захотел, а уже сходил...
+4
0
+4
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OlegosB
а я думал сова
+4
0
+4
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