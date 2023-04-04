Физиев выложил фото боя 15-летней давности: «Лицо, как будто я в туалет захотел»
Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев опубликовал в соцсетях архивное фото, которое сделано на боксерском турнире.
«Лицо, как будто я в туалет захотел после первого раунда», – подписал снимок Физиев.
Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи в соглавном событии UFC 286, прервав серию из шести побед.
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Фото забавное)