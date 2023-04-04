Физиев выложил фото боя 15-летней давности: «Лицо, как будто я в туалет захотел»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев опубликовал в соцсетях архивное фото, которое сделано на боксерском турнире.

«Лицо, как будто я в туалет захотел после первого раунда», – подписал снимок Физиев.

Рафаэль Физиев проиграл в соглавном событии UFC 286, прервав серию из шести побед.

Рафаэль Физиев: «Моя цель – показывать зрелищные бои»

Менеджер поддержал Физиева после проигрыша Гейджи. Ян отреагировал в комментариях