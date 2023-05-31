Сайтиев оценил борьбу Чимаева: «Он именно в ней доминирует, после боя с Бернсом уважаю его как профессионала»

Бувайсар Сайтиев оценил борцовские навыки Хамзата Чимаева.

«Я знаю, что занимался борьбой. Достаточно долго занимался в юношеском возрасте. Его результаты показывают, что у него с борьбой все в порядке. Он именно в борьбе доминирует.

Вот с этим у него был очень серьезный поединок. До его поединка с Гилбертом это был для меня один боец. После я к нему очень уважительно уже как к профессионалу отношусь. Это был серьезный поединок.

Поэтому борьба Хамзата Чимаева мне нравится», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

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