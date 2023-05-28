Артем Резников: «Олейнику пора завершать карьеру»

Боец ACA Артем Резников (19-6) заявил, что Алексею Олейнику (60-17) стоит завершить карьеру после нокаута от Оли Томпсона (21-16).

«Очень неприятно видеть, когда такой боец так сильно падает. Не хотелось бы, чтобы Алексей Олейник так завершал карьеру. Мне кажется, ему надо было раньше уходить. Надо поймать золотую середину, когда ты вроде на пике формы, побеждаешь, но чувствуешь, что у тебя будет спад. И в этот момент нужно уходить, потому что многие бойцы задерживаются, и потом такие тяжелые поражения.

Я думаю, Олейнику пора завершать карьеру. Тем более нокаут сильный был. Он тоже сказывается», – сказал Резников.

Олейник проиграл Томпсону нокаутом в первом раунде турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

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