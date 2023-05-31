Конор – о возвращении в клетку: «Это будет величайший камбэк в истории. Я буду пинать Чендлера»

Конор Макгрегор уверен в досрочной победе над Майклом Чендлером.

«Я готовлюсь не просто к возвращению. Это будет величайшее возвращение в истории ММА.

Я буду пинать этого парня по голове. Он идеально подходит для того, чтобы распинывать его по октагону.

Вот на что я нацелен. Я намерен снести этим стальным штырем в своей ноге голову оппонента.

И потом вы сравните эти картинки: сначала как болталась моя нога, а затем как болталась голова оппонента», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Новый сезон TUF – с Макгрегором и Чендлером: чуть не подрались на стердауне, а Конор протащил своих бойцов