Конор – о возвращении в клетку: «Это будет величайший камбэк в истории. Я буду пинать Чендлера»
Конор Макгрегор уверен в досрочной победе над Майклом Чендлером.
«Я готовлюсь не просто к возвращению. Это будет величайшее возвращение в истории ММА.
Я буду пинать этого парня по голове. Он идеально подходит для того, чтобы распинывать его по октагону.
Вот на что я нацелен. Я намерен снести этим стальным штырем в своей ноге голову оппонента.
И потом вы сравните эти картинки: сначала как болталась моя нога, а затем как болталась голова оппонента», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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«Я готовлюсь не просто к возвращению. Это будет величайшее поражение в истории ММА.
Я надеюсь буду получать пинки от этого парня по голове. Он идеально подходит для того, чтобы распинывать меня по октагону.
Вот на что я нацелен. Я намерен снести этим стальным штырем в своей ноге свою голову и облегчить задачу оппонента.
И потом вы сравните эти картинки: сначала как болталась моя нога, а затем как болталась моя голова», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.