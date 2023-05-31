Конор – о возвращении в клетку: «Это будет величайший камбэк в истории. Я буду пинать Чендлера»

Теги UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор уверен в досрочной победе над Майклом Чендлером.

«Я готовлюсь не просто к возвращению. Это будет величайшее возвращение в истории ММА.

Я буду пинать этого парня по голове. Он идеально подходит для того, чтобы распинывать его по октагону.

Вот на что я нацелен. Я намерен снести этим стальным штырем в своей ноге голову оппонента.

И потом вы сравните эти картинки: сначала как болталась моя нога, а затем как болталась голова оппонента», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Новый сезон TUF – с Макгрегором и Чендлером: чуть не подрались на стердауне, а Конор протащил своих бойцов

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karpins
Судя по постам Конора за последние пару лет - он крепко прикладывается к бутылке, боюсь как бы не получилось наоборот. Конор конечно мастер треш тока и раскрутки боев, но думаю его время прошло. Чендлер тоже не молод, но боюсь пагубные привычки Конора могут сыграть с ним злую шутку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OKUZ
Конор Макгрегор уверен в досрочном поражение от Майкла Чендлера.

«Я готовлюсь не просто к возвращению. Это будет величайшее поражение в истории ММА.

Я надеюсь буду получать пинки от этого парня по голове. Он идеально подходит для того, чтобы распинывать меня по октагону.

Вот на что я нацелен. Я намерен снести этим стальным штырем в своей ноге свою голову и облегчить задачу оппонента.

И потом вы сравните эти картинки: сначала как болталась моя нога, а затем как болталась моя голова», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий