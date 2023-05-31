Конор – о Чендлере: «Хорошо отношусь к Майклу, но у нас была небольшая вражда»

Конор Макгрегор рассказал об отношении к Майклу Чендлеру.

«Отличается ли сезон с Чендлером от ? Нет, честно говоря. Я получаю удовольствие.

Хорошо отношусь к , к его команде, там хорошие ребята.

У нас была небольшая вражда на определенном этапе, но в целом было весело. Я бы еще сезон сделал, мог бы тренировать ребят нон-стоп», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Новый сезон TUF – с Макгрегором и Чендлером: чуть не подрались на стердауне, а Конор протащил своих бойцов