Конор – о Чендлере: «Хорошо отношусь к Майклу, но у нас была небольшая вражда»
Конор Макгрегор рассказал об отношении к Майклу Чендлеру.
«Отличается ли сезон с Чендлером от Фэйбера? Нет, честно говоря. Я получаю удовольствие.
Хорошо отношусь к Майклу, к его команде, там хорошие ребята.
У нас была небольшая вражда на определенном этапе, но в целом было весело. Я бы еще сезон сделал, мог бы тренировать ребят нон-стоп», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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