Конор – о Чендлере: «Хорошо отношусь к Майклу, но у нас была небольшая вражда»

Теги UFC Юрайя Фэйбер The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал об отношении к Майклу Чендлеру.

«Отличается ли сезон с Чендлером от Фэйбера? Нет, честно говоря. Я получаю удовольствие.

Хорошо отношусь к Майклу, к его команде, там хорошие ребята.

У нас была небольшая вражда на определенном этапе, но в целом было весело. Я бы еще сезон сделал, мог бы тренировать ребят нон-стоп», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Новый сезон TUF – с Макгрегором и Чендлером: чуть не подрались на стердауне, а Конор протащил своих бойцов

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2 комментария

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MaitreML
Конрад Макгрегор о кадуме ярусе:хотел прикупить его в пользование,но у меня не оказалось монеты в 10 копеек
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