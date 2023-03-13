Харрисон может завершить карьеру после поражения от Цзю
Американский боксер-средневес Тони Харрисон заявил, что бой с Тимофеем Цзю может стать последним в его карьере.
«Победил сильнейший. Они [команда Цзю] проделали отличную работу. Тим побил меня и готов к бою с Чарло.
Бокс – сложное занятие. Не уверен, готов ли я провести следующие пять-шесть лет, получая удары по лицу», – сказал Харрисон.
12 марта Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде.
Харрисон – о бое с Цзю: «Победил сильнейший, никаких оправданий»
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