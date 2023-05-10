Тим Цзю 18 июня подерется с Карлосом Окампо

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Тима Цзю.

Поединок за временный титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (22-0, 16 KO) и Карлосом Окампо (34-2, 22 KO) пройдет 18 июня в Голд-Кост, Австралия.

В последний раз Цзю дрался в марте, когда нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде. Окампо в октябре проиграл Себастьяну Фундоре.

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1 комментарий

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Может лучше Чарло дождаться ? А то получится как с Джойсом. Тот все время в претендентах ходил, сейчас проиграл китайцу и не понятно когда теперь получит шанс на пояс.
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