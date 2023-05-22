Каллум Смит – о Бетербиеве: «По нему не так уж сложно попасть»

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Каллум Смит уверен в победе над Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев – великолепный боец. Я очень его уважаю. Он отличный чемпион, но ему уже 38 лет, и попасть по нему не так уж сложно.

Конечно, у него сильный удар, но он много пропускает. Я уверен в своих силах. Стили делают бои, и это тот поединок, который я смогу выиграть.

Верю, что у меня получится выполнить работу, отобрать у него пояса и вернуться домой», – сказал Каллум Смит.

Ранее стало известно, что бой между Смитом и Артуром Бетербиевым пройдет в Канаде.

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4 комментария

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Ruslan Isaev
А если он попадает ?
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Вячеслав Тотров
Так думали все. А решающим было когда попадал он
+5
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dmitrii7856@icloud.com
Единственная интрига боя сколько выстоит Смит раундов
+2
0
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