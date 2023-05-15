Григорий Дрозд: «Ломаченко нужно будет превзойти себя, чтобы победить Хэйни»

Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни.

«Как и букмекеры, я считаю Хэйни фаворитом. Для этого есть серьезные основания. Справится ли с ним Василий? Это очень сложный бой для Ломаченко.

Мне кажется, что у Хэйни больше козырей: более подходящая для его габаритов весовая категория, более молодой возраст и отличные навыки. Это будет очень интересный поединок.

Василию нужно будет превзойти себя и быть в очень хорошей форме для того, чтобы победить», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Поединок между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

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