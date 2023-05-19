Стерлинг заявил, что травмирован: бой с О’Мэлли состоится через 3 месяца

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что не готов к бою с Шоном О’Мэлли.

«У меня все еще травмированы ноги, бицепс болит, я должен сделать еще одну МРТ. Я пытаюсь подготовиться к августу.

Мы немного поговорили об этом, чтобы понять, сможем ли мы это сделать. Моя нога все еще болит после прикосновений. Надеюсь, я ничего не испорчу, сказав это.

Ребята, я только что дрался. Отек сильно спал. Я могу сгибать стопу, но она все еще очень жесткая.

Я сделал процедуры в сауне и вчера вечером принял ледяную ванну. Так что, думаю, это очень помогло с отеком, это точно. Не знаю. Посмотрим.

Мои голени очень чувствительны. Даже если я просто дотронусь до них сейчас. Они как будто резиновые. Кажется, что на ноге останется вмятина, если нажать», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Бой Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли должен состояться в ночь на 20 августа в Бостоне (Массачусетс) в главном событии UFC 292.

Алджамейн Стерлинг: «Если бы я сейчас подрался с Волкановски, то отправился бы в больницу»

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6 комментариев

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Tommy Addams
по сути проходной бой для Стерлинга
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