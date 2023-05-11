Кормье: «Мне кажется, что через три-четыре месяца Стерлингу предложат контракт на бой с О’Мэлли»

Даниэль Кормье считает, что Шон О’Мэлли скоро подерется с Алджамейном Стерлингом.

«Два момента любопытны в этом противостоянии.

Во-первых, О’Мэлли, похоже, очень уверенно видит себя в бою со Стерлингом. Почему бы и нет? Он ведь выдержал проверку в поединке с Петром Яном. Тут важно то, что Шон довольно крупный, поскольку Алджамейн один из самых больших парней в этой категории и очень высокий.

Во-вторых, и это самое главное, он продолжает настаивать, что поединок состоится гораздо раньше, чем все думают. Что он такого знает? Он уже сгоняет вес, потому что ждет поединка? Мне кажется, что через три-четыре месяца Стерлингу предложат контракт на бой с Шоном», – заявил экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье.

О’Мэлли – о Стерлинге: «Он величайший боец дивизиона, но я смогу шокировать мир»

Умар Нурмагомедов – о Стерлинге и О’Мэлли: «Мои жертвы»