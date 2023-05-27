Блогер Ершов – о поражении от Александра Емельяненко: «Я не поддавался. Опыт, кимура»

Блогер Ершов после поражения от Александра Емельяненко сказал, что не поддавался сопернику.

«Я не поддавался. Опыт, кимура. Я в борьбе ноль – это правда. Зачем пошел в борьбу? Не хотел бить в голову. Это как кумира своего матом крыть. Это бои, и я все понимаю, но вот сами выйдите и встаньте. Не будут другие чувства переполнять?

Ты здоровый парень, тебе 24 года. И чего я докажу, если буду кидаться, лупиться? У меня была задача провести поединок, праздник спорта для зрителей. Это не профессиональный поединок, он не идет в рэках. Это выставочный, красивый показательный бой, и я считаю, что мы справились», – сказал Евгений Ершов.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Ершов проиграл Александру Емельяненко болевым приемом во втором раунде.

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