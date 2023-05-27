Болевой прием Александра Емельяненко в бою против Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Теги Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

Видео болевого приема и ярких моментов:

Новый бой Емельяненко – смешной спектакль против блогера: отлетел в нокаут в первом раунде, а потом забрал руку на прием

С кем подрался Емельяненко: блогер Ершов, который женился на Карине Кросс и заработал первый миллион на ставках

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8 комментариев

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АланСмити
Требую Оскар Ершову за главный роль, а судье за роль второго плана. Хрюнову за сценарий. Саше приз тюлень года за ловкие передвижения.
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Lanc
Саша двигался так, что можно было только за движения давать приз, видно было, что они давались очень тяжело.
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пашу
Это какая-то совершенно новая разновидность арм-бара. Соперник находится сверху, локоть в естественном положении, но происходит сдача.
С таким суперприемом надо в UFC идти
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maximus388
Феникс что-то совсем потрепанный, неужели гонорара не хватает на вменяемый вид, будто бы на бой приехал прямиком из пепельного запоя.
Болевой прием -- это смотреть на это шоу. Хотя нужно признать, в изломах всяких конечностей Александр разбирается, оно и не удивительно, когда он так мастерски сломал свою карьеру, превратившись в скомороха.
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Александр Вета
Когда Хрюнов предложил Саше Томпсона, Саня подумал , ну нафиг мне нокаут, лучше реванш с Ершовым.
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Сергей Скляров
Днище года💩
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aQuagen
UFC отдыхает!!!
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Александр Вета
Ответ АланСмити
Требую Оскар Ершову за главный роль, а судье за роль второго плана. Хрюнову за сценарий. Саше приз тюлень года за ловкие передвижения.
Саше - оскар за Феникса года.
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