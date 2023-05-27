Болевой прием Александра Емельяненко в бою против Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.
Видео болевого приема и ярких моментов:
Новый бой Емельяненко – смешной спектакль против блогера: отлетел в нокаут в первом раунде, а потом забрал руку на прием
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С таким суперприемом надо в UFC идти
Болевой прием -- это смотреть на это шоу. Хотя нужно признать, в изломах всяких конечностей Александр разбирается, оно и не удивительно, когда он так мастерски сломал свою карьеру, превратившись в скомороха.