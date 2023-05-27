Болевой прием Александра Емельяненко в бою против Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

Видео болевого приема и ярких моментов:

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