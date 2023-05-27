Александр Емельяненко планирует провести следующий бой в августе

Теги Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко хочет провести следующий бокс в августе.

«Я бы еще раз подрался с Ершовым. Следующий бой проведу в августе. По правилам бокса в накладках MMA», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

Новый бой Емельяненко – смешной спектакль против блогера: отлетел в нокаут в первом раунде, а потом забрал руку на прием

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6 комментариев

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Kurt
Рад за Сашу, вышел в хорошей форме. Сразу занял центр ринга и начал сокращать дистанцию, прессинговал Ершова. Немного раскрылся. Пропустил. От чего попятился спиной к сетке. Рефери не усмотрел ничего серьёзного, продолжили дуэль. Во втором раунде ершов понял, что в стойке он проигрывает АЕ и решил искать счастье в партере, перевел Сашу на землю, но не не учел того, что у Саши молниеносно сработали борцовские рефлексы и он сделал болевой на руку. В целом, легкая победа для Саши. Нужно уровень соперников повышать.
+4
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+4
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sanek maloi
Запои+всякая химка, это какое здоровье надо иметь) но сейчас Иуда выходит просто бухой, без тренировок против блогеров за большие деньги, а кто то пашет в зале и получает за бои копейки(
+3
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+3
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Savelyev10211
Ответ Kurt
Рад за Сашу, вышел в хорошей форме. Сразу занял центр ринга и начал сокращать дистанцию, прессинговал Ершова. Немного раскрылся. Пропустил. От чего попятился спиной к сетке. Рефери не усмотрел ничего серьёзного, продолжили дуэль. Во втором раунде ершов понял, что в стойке он проигрывает АЕ и решил искать счастье в партере, перевел Сашу на землю, но не не учел того, что у Саши молниеносно сработали борцовские рефлексы и он сделал болевой на руку. В целом, легкая победа для Саши. Нужно уровень соперников повышать.
Так толсто, что аж хорошо)))
+3
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+3
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sanek maloi
Ответ Kurt
Рад за Сашу, вышел в хорошей форме. Сразу занял центр ринга и начал сокращать дистанцию, прессинговал Ершова. Немного раскрылся. Пропустил. От чего попятился спиной к сетке. Рефери не усмотрел ничего серьёзного, продолжили дуэль. Во втором раунде ершов понял, что в стойке он проигрывает АЕ и решил искать счастье в партере, перевел Сашу на землю, но не не учел того, что у Саши молниеносно сработали борцовские рефлексы и он сделал болевой на руку. В целом, легкая победа для Саши. Нужно уровень соперников повышать.
😂👍
+2
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Sevuska
Сане видимо нравится ёрш 😆
+1
0
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Евгений Дан
Ответ Kurt
Рад за Сашу, вышел в хорошей форме. Сразу занял центр ринга и начал сокращать дистанцию, прессинговал Ершова. Немного раскрылся. Пропустил. От чего попятился спиной к сетке. Рефери не усмотрел ничего серьёзного, продолжили дуэль. Во втором раунде ершов понял, что в стойке он проигрывает АЕ и решил искать счастье в партере, перевел Сашу на землю, но не не учел того, что у Саши молниеносно сработали борцовские рефлексы и он сделал болевой на руку. В целом, легкая победа для Саши. Нужно уровень соперников повышать.
С такой подачей Вам в МИД или Госдуму. браво, красава
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