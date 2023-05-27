Александр Емельяненко планирует провести следующий бой в августе

Александр Емельяненко хочет провести следующий бокс в августе.

«Я бы еще раз подрался с Ершовым. Следующий бой проведу в августе. По правилам бокса в накладках MMA», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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