Лебедев – об Александре Емельяненко: «Народ требует хлеба и зрелищ. К сожалению, мы опускаемся вот до такого»

Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым.

«Кто из них фаворит? У меня такое же мнение, как и у всех. Не хочу ничего говорить про исход боя. Многие и так все понимают.

Я знаю Сашу очень давно. И хочу сказать, что он хороший парень! Просто народ требует хлеба и зрелищ. К сожалению, мы опускаемся вот до такого.

Это все бесы… И Саша это все понимает, но вот сейчас все происходит вот такое», – сказал экс-чемпион мира .

Бой между Емельяненко и Ершовым пройдет 26 мая на турнире под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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