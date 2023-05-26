Лебедев – об Александре Емельяненко: «Народ требует хлеба и зрелищ. К сожалению, мы опускаемся вот до такого»

Теги Александр Емельяненко MMA Денис Лебедев Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым.

«Кто из них фаворит? У меня такое же мнение, как и у всех. Не хочу ничего говорить про исход боя. Многие и так все понимают.

Я знаю Сашу очень давно. И хочу сказать, что он хороший парень! Просто народ требует хлеба и зрелищ. К сожалению, мы опускаемся вот до такого.

Это все бесы… И Саша это все понимает, но вот сейчас все происходит вот такое», – сказал экс-чемпион мира Денис Лебедев.

Бой между Емельяненко и Ершовым пройдет 26 мая на турнире под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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7 комментариев

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Мага осторожный
Ряженый ДВДшник в проекте ТНТ недалеко ушёл
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Рус Киссенжер
Ответ Мага осторожный
Ряженый ДВДшник в проекте ТНТ недалеко ушёл
так "народ же требует зрелищ".
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Александр Рыбаков
ха-ха-ха-ха
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Александр Рыбаков
заброс наживки от sports ru
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Костя Кот
истерить на шоу звезды в африке - done🤌
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ты опустился еще ниже.
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