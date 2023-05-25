Алекс Перейра выложил фото с Тайсоном Фьюри: «Икона бокса»
Алекс Перейра выложил фото с Тайсоном Фьюри.
«Икона бокса», – подписал фото Алекс Перейра.
Алекс Перейра – бывший чемпион UFC в среднем весе. Летом бразилец дебютирует в полутяжелом дивизионе.
Тайсон Фьюри – чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.
Блахович – о бое с Перейрой: «Когда я услышал о его переходе в 93 кг, захотел драться с ним»
Блахович хочет драться за титул после победы над Перейрой: «Я буду счастлив увезти пояс в Польшу»
2 комментария