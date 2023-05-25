Алекс Перейра выложил фото с Тайсоном Фьюри.

«Икона бокса», – подписал фото Алекс Перейра.

– бывший чемпион в среднем весе. Летом бразилец дебютирует в полутяжелом дивизионе.

– чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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