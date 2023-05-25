Алекс Перейра выложил фото с Тайсоном Фьюри: «Икона бокса»

Теги UFC Тайсон Фьюри бокс Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра выложил фото с Тайсоном Фьюри.

«Икона бокса», – подписал фото Алекс Перейра.

Алекс Перейра – бывший чемпион UFC в среднем весе. Летом бразилец дебютирует в полутяжелом дивизионе.

Тайсон Фьюри – чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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2 комментария

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sanek maloi
У Пуатана кулаки как у Фуры)
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Большое сердце Неймара
одинаковой комплекции ребята. только один тяж,а другой вроде средневес
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