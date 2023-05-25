Джей Опетая хочет драться с Фьюри: «Тайсон приехал в Австралию и просит лучшего бойца»

Джей Опетая вызвал на бой Тайсона Фьюри.

«Бой близок. Я достаточно хорош, чтобы драться с большими парнями. А теперь близок к тому, чтобы доказать это. Я с нетерпением жду этого, буду драться до последнего вздоха.

Он приезжает в мою страну и просит лучшего бойца. Пришло мое время выйти на ринг и представлять Австралию.

Я просто должен подготовиться должным образом, найти способ победить его и воплотить в жизнь свой план на бой», – сказал чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетая.

Ведутся переговоры о титульном поединке между Тайсоном Фьюри и Демси МакКином (TheHeraldSun)

Уайт – о Фьюри: «Если Тайсон говорит всерьез, то мы устроим бой с Джонсом. Я заставил Флойда Мейвезера драться с Конором»