Джей Опетая хочет драться с Фьюри: «Тайсон приехал в Австралию и просит лучшего бойца»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Джей Опетая вызвал на бой Тайсона Фьюри.

«Бой близок. Я достаточно хорош, чтобы драться с большими парнями. А теперь близок к тому, чтобы доказать это. Я с нетерпением жду этого, буду драться до последнего вздоха.

Он приезжает в мою страну и просит лучшего бойца. Пришло мое время выйти на ринг и представлять Австралию.

Я просто должен подготовиться должным образом, найти способ победить его и воплотить в жизнь свой план на бой», – сказал чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетая.

Ведутся переговоры о титульном поединке между Тайсоном Фьюри и Демси МакКином (TheHeraldSun)

Уайт – о Фьюри: «Если Тайсон говорит всерьез, то мы устроим бой с Джонсом. Я заставил Флойда Мейвезера драться с Конором»

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3 комментария

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Костя Петров
Цирк в тяжелом весе.
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Panki hoi
Прочитал Джейн Отпетая, думал кличка у боксёрши такая )
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LightWithin
Какие "лучшие" бойцы в Австралии показал уже Тим Цзю, перебив их там почти всех. Понятно, что бой с Фьюрри может обеспечит финансово на всю жизнь. А вот адекватностью люди получающие по голове никогда не славились.
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