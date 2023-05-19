Фьюри ответил Джонсу: «Вижу, ты заговорил обо мне. Но я не дерусь в клетке»

Тайсон Фьюри отказался драться с Джоном Джонсом по правилам ММА.

«Вижу, заговорил. Джон, ты говоришь о бое в октагоне. Я не дерусь в клетке, я боксер. Лучший боксер в мире, на самом деле.

Если ты хочешь выйти на боксерский ринг и сразиться со мной, дай мне знать и я приму тебя как гостя. Тебе не потребуется кому-то звонить, никаких драм, ничего.

Ты вызываешь меня, ведь это боксерский бой, а я босс этого зала. Ты отличный боец, Джон, но ты не боксер, это точно. Всего самого лучшего и удачи», – сказал .

Джонс обратился к Фьюри: «Если ты хочешь решить вопросы, позвони Дане Уайту»