Фьюри ответил Джонсу: «Вижу, ты заговорил обо мне. Но я не дерусь в клетке»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри отказался драться с Джоном Джонсом по правилам ММА.

«Вижу, Джон Джонс заговорил. Джон, ты говоришь о бое в октагоне. Я не дерусь в клетке, я боксер. Лучший боксер в мире, на самом деле.

Если ты хочешь выйти на боксерский ринг и сразиться со мной, дай мне знать и я приму тебя как гостя. Тебе не потребуется кому-то звонить, никаких драм, ничего.

Ты вызываешь меня, ведь это боксерский бой, а я босс этого зала. Ты отличный боец, Джон, но ты не боксер, это точно. Всего самого лучшего и удачи», – сказал Тайсон Фьюри.

Джонс обратился к Фьюри: «Если ты хочешь решить вопросы, позвони Дане Уайту»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
здесь очень адекватно ответил
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
inmotion
Ответ CatFat Bad
Такой себе ответ.Не красит Фьюри точно,ведь из себя опасного строит. Это примерно как на улице сказать "пацаны,я боксер, поэтому давайте только на руках"
А какой бы ответ тебя устроил? ))
«Привет, Джон! Я ворвусь в UFC, чтобы подраться за копейки, поваляться на канвасе и уснуть от удушки»?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палач022
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ни одного оскорбления в адрес Джонса. А в начале предлагал запереть в комнате. Октагон такая же комната
Про комнату не он предлагал. Ты услышал звон не знаешь где он
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
заратустра-будрайтис
Ответ CatFat Bad
Такой себе ответ.Не красит Фьюри точно,ведь из себя опасного строит. Это примерно как на улице сказать "пацаны,я боксер, поэтому давайте только на руках"
А они на улице?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muerte
Переобулся)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Палач022
Про комнату не он предлагал. Ты услышал звон не знаешь где он
Я слышал, как он сказал, что Джон Джонс мог бы меня поиметь меня, если бы нас заперли в одной комнате. Я так не думаю.

Ни один человек, рожденный матерью, не смог бы поиметь меня в одиночку. Что бы ни случилось в этой комнате, я бы вышел оттуда. Без проблем», – сказал Тайсон Фьюри.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий