Ведутся переговоры о титульном поединке между Тайсоном Фьюри и Демси МакКином (Майкл Бенсон)

Тайсон Фьюри ведет переговоры с Демси МакКином о титульном поединке в августе .

«Сейчас идут переговоры о поединке между Тайсоном Фьюри и Демси МакКином. Это слова Анджело Ди Карло (менеджер МакКина – примечание Sports.ru), который сказал, что провел переговоры с лагерем Фьюри о потенциальном бое за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе в августе в Австралии», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон.

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