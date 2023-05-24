Ведутся переговоры о титульном поединке между Тайсоном Фьюри и Демси МакКином (Майкл Бенсон)

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри ведет переговоры с Демси МакКином о титульном поединке в августе .

«Сейчас идут переговоры о поединке между Тайсоном Фьюри и Демси МакКином. Это слова Анджело Ди Карло (менеджер МакКина – примечание Sports.ru), который сказал, что провел переговоры с лагерем Фьюри о потенциальном бое за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе в августе в Австралии», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон.

Фьюри уверен в досрочной победе над Усиком: «Бой не продлился бы и шесть раундов, я уничтожу Александра»

Фьюри ответил Джонсу: «Вижу, ты заговорил обо мне. Но я не дерусь в клетке»

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1 комментарий

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Mike From Moscow
Ху зе *ак из Демси Маккин?
Дальний родственник Чисоры?
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