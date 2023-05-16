Стерлинг выложил фото после боя с Сехудо: «Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим»

Алджамейн Стерлинг обратился к фанатам после победы над Генри Сехудо.

«Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим спортсмена в истории боевых видов спорта. Я сделал это», – подписал фото после боя Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг защитил титул UFC в легчайшем весе, победив в главном событии 288. Следующим соперником Алджамейна должен стать Шон О’Мэлли.

Алджамейн Стерлинг – о поединке с О’Мэлли: «Это не будет гребанный Бостон. Он приходит на мое шоу, поэтому я буду диктовать условия»