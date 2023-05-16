Стерлинг выложил фото после боя с Сехудо: «Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим»
Алджамейн Стерлинг обратился к фанатам после победы над Генри Сехудо.
«Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим спортсмена в истории боевых видов спорта. Я сделал это», – подписал фото после боя Алджамейн Стерлинг.
Стерлинг защитил титул UFC в легчайшем весе, победив Генри Сехудо в главном событии UFC 288. Следующим соперником Алджамейна должен стать Шон О’Мэлли.
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