Стерлинг выложил фото после боя с Сехудо: «Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг обратился к фанатам после победы над Генри Сехудо.

«Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим спортсмена в истории боевых видов спорта. Я сделал это», – подписал фото после боя Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг защитил титул UFC в легчайшем весе, победив Генри Сехудо в главном событии UFC 288. Следующим соперником Алджамейна должен стать Шон О’Мэлли.

Алджамейн Стерлинг – о поединке с О’Мэлли: «Это не будет гребанный Бостон. Он приходит на мое шоу, поэтому я буду диктовать условия»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
спасибо за репост инстаграма, уважаемая редакция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракен ночной лиги
Ответ artem klishin
спасибо за репост инстаграма, уважаемая редакция
Не отпугивай их, иначе опять закидают раздел новостями про хасбика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий