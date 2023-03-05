Джо Роган: «Шавкат, победа над Джеффом Нилом делает тебя претендентом на титульный бой»

Теги UFC MMA Джо Роган Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Спорт Казахстана

Джо Роган поздравил казахстанца Шавката Рахмонова после победы над американцем Джеффом Нилом на UFC 285 в Лас-Вегасе.

«Сумасшедший бой, поздравляю тебя – 17 побед и все досрочно. Победа над таким крепким соперником, как Джефф Нил, делает тебя топ претендентом на титульный бой», – сказал президент UFC.

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2 комментария

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Бестрофейник 19/20
Какой же он претендент?! Боец средней руки. Пусть сначала пройдёт Ковингтона, Бернса, Чимаева.
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GBale
а вот это уже интересно, мне нравится ) Чимаев курит в сторонке ?)
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