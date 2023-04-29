Адесанья: Если Перейра не собирается учить своих детей манерам и уважению, то это сделаю я

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья в ярости из-за поведения сына Алекса Перейры.

«Я не реагирую, а отвечаю. Все говорят «Он всего лишь ребенок». И что, черт возьми? Если бы у меня был сын, который вел себя подобным образом, то я бы заставил его извиниться.

Какого черта? Если Алекс не собирается учить своих детей манерам и уважению, то это сделаю я. Так что я оказал услугу Перейре и его малышу. Теперь у него есть урок, который он запомнит на всю жизнь», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что после поражения Адесаньи в первом бою с Перейрой, сын бразильца дразнил соперника, изображая падение Исраэля после нокаута.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

Перейра – о падении Адесаньи в октагоне: «Если ему после этого стало легче, то я не против»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрэнк Канистра
Учитель нашелся, прям пример хороших манер. Особенно когда имитировал половой акт с упавшим в нокаут Костой. Боец прекрасный, но крайне неприятный тип.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрэнк Канистра
Ответ Максим Гергард
Ну там был прямой конфлик с Костой,Коста пресс конференции тоже не слабо в адрес Израэля наговорил
все равно. ну не знаю, вышли в октагон, все решили там, зачем это отвратительное действие над поверженным соперником? всегда после боя, и любого трештока предшествующего, жмут сопернику руку и проявляют уважение. уважение к человеку который занимается тем же чем и ты и рискует здоровьем. крайне осуждаю такое поведение.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Чето этот анимешник разговорился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zip13
анимешник кусок ....а
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Шушвал
Скоро детей начнёт бить 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий