Адесанья: Если Перейра не собирается учить своих детей манерам и уважению, то это сделаю я

Исраэль Адесанья в ярости из-за поведения сына Алекса Перейры.

«Я не реагирую, а отвечаю. Все говорят «Он всего лишь ребенок». И что, черт возьми? Если бы у меня был сын, который вел себя подобным образом, то я бы заставил его извиниться.

Какого черта? Если Алекс не собирается учить своих детей манерам и уважению, то это сделаю я. Так что я оказал услугу Перейре и его малышу. Теперь у него есть урок, который он запомнит на всю жизнь», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что после поражения Адесаньи в первом бою с Перейрой, сын бразильца дразнил соперника, изображая падение Исраэля после нокаута.

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