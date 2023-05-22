Ломаченко заработал 3 млн долларов за бой с Хейни (Майк Коппинджер)
Стали известны гонорары Василия Ломаченко и Дэвина Хейни.
По данным журналиста Майка Коппинджера, Хейни заработал четыре миллиона долларов, Ломаченко – три.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в ночь на 21 мая. Хейни победил единогласным решением судей.
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