Ломаченко заработал 3 млн долларов за бой с Хейни (Майк Коппинджер)

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

Стали известны гонорары Василия Ломаченко и Дэвина Хейни.

По данным журналиста Майка Коппинджера, Хейни заработал четыре миллиона долларов, Ломаченко – три.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в ночь на 21 мая. Хейни победил единогласным решением судей.

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7 комментариев

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Misha Ivankov
Ответ алексей любовь
В принципе свою недокарьеру в профессионалах можно заканчивать
Боже какой то ноунэйм советует Ломаченко заканчивать уже!) займись своими делами заводскими, оставь спортсмена в покое, он явно лучше тебя знает когда ему лучше закончить.
+12
-1
+11
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RashNomadKazakh
Почему так мало?!Процент ппв еще будет?!
+2
-2
0
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Костя Кот
Ответ алексей любовь
В принципе свою недокарьеру в профессионалах можно заканчивать
алеша нелюбовь
0
0
0
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