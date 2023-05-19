Фьюри обратился к Нганну: «Я твой папочка. Подпиши контракт, тупой идиот»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри призвал Фрэнсиса Нганну подписать контракт на бой.

«Фрэнсис Нганну, ты большая каша. Я твой папочка, я – папочка. Я самый опасный человек на планете, и я подарю тебе лучший бой, который у тебя когда-либо был, здоровяк. Подписывай контракт, ты, большой тупой идиот», – написал Тайсон Фьюри в соцсетях.

Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»

Фьюри потребовал найти себе соперника: «Фрэнк Уоррен, найди мне кого-нибудь, и я нокаутирую его #####»

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6 комментариев

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artem klishin
"подпиши контракт", когда никакого контракта в помине нет. твиттер-бойцы...
+11
-1
+10
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z3yjyzh29x
Он точно под коксом, всем подряд пишет)
+8
-2
+6
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Мага осторожный
Ответ z3yjyzh29x
Он точно под коксом, всем подряд пишет)
тебе тоже писал?)
+6
0
+6
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Бодратустра
Ну это лёгкие деньги для Фьюри.
+3
0
+3
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z3yjyzh29x
Ответ Мага осторожный
тебе тоже писал?)
Не поверишь, 2 раза))
+3
0
+3
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