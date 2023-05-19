Фьюри обратился к Нганну: «Я твой папочка. Подпиши контракт, тупой идиот»

Тайсон Фьюри призвал Фрэнсиса Нганну подписать контракт на бой.

« , ты большая каша. Я твой папочка, я – папочка. Я самый опасный человек на планете, и я подарю тебе лучший бой, который у тебя когда-либо был, здоровяк. Подписывай контракт, ты, большой тупой идиот», – написал в соцсетях.

Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»

Фьюри потребовал найти себе соперника: «Фрэнк Уоррен, найди мне кого-нибудь, и я нокаутирую его #####»