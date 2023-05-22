Отец Хейни – о бое с Ломаченко: «Эта победа приблизит Дэвина к званию лучшего боксера современности»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

Отец Дэвина Хейни прокомментировал победу сына над Василием Ломаченко.

«Мы довольны решением. Эта победа приблизит Дэвина к званию лучшего боксера современности. Не думаю, что есть смысл в реванше. Бой не был близким», – сказал Билл Хейни.

Бой между Хейни и Ломаченко прошел в ночь на 21 мая. Хейни победил единогласным решением судей.

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8 комментариев

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Mikas7
папе надо к врачу
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Алексей Головин
какие то странные высказывания с их стороны... бой не был близким? а как же огромное количество людей, которые аргументировано имеют иное радикально иное мнение. как можно быть настолько далеко от реальности? такое ощущение что люди вообще другим видом спорта занимаются в ринге? почему отец его не скажет что он такого в бою сделал что бы победить, от чего он думает что бой не был близким?
+6
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Barca_mania
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Если бы судьи хотя бы раздельным решением отдали победу Хейни было бы меньше вопросов. Но тут откровенный беспредел!
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Владимир Виртуалкин
учитывая, что сразу после боя они все вынлядели как ппоигравшие и только сынка пытался улыбаться
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hala18
Ответ Mikas7
папе надо к врачу
Да это самое обычное лицемерие, ничего больше.
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GaasJT
🤣🤣🤣
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Mr@k
пацану всыпали, папаня....
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Вася Енотов
Ответ Алексей Головин
какие то странные высказывания с их стороны... бой не был близким? а как же огромное количество людей, которые аргументировано имеют иное радикально иное мнение. как можно быть настолько далеко от реальности? такое ощущение что люди вообще другим видом спорта занимаются в ринге? почему отец его не скажет что он такого в бою сделал что бы победить, от чего он думает что бой не был близким?
Решили отыгрывать роль до конца. Ни стыда, ни совести, как говорится.
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