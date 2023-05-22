Отец Хейни – о бое с Ломаченко: «Эта победа приблизит Дэвина к званию лучшего боксера современности»
Отец Дэвина Хейни прокомментировал победу сына над Василием Ломаченко.
«Мы довольны решением. Эта победа приблизит Дэвина к званию лучшего боксера современности. Не думаю, что есть смысл в реванше. Бой не был близким», – сказал Билл Хейни.
Бой между Хейни и Ломаченко прошел в ночь на 21 мая. Хейни победил единогласным решением судей.
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