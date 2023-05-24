Хрюнов – о форме Емельяненко: «Спящий медведь. Саша феноменален, он может выполнить любой нужный объем нагрузки»

Владимир Хрюнов оценил форму Александра Емельяненко.

«Форму Александра Емельяненко я могу охарактеризовать как спящий медведь. Саша может выполнить любой объем нагрузки. А то, как он иногда выглядит, это перепады в физическом и физиологическом состоянии. Не забывайте про возраст.

Александр Емельяненко – феномен. В России есть много ребят, которые постоянно попадают в приключения. Можно сказать, что Саша – друг всем ребятам с соседнего двора. Я не сомневаюсь, что он соберет аудиторию. В предстоящем поединке что-то будет. Есть такое ощущение», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Хрюнов – о состоянии Александра Емельяненко: «Лучше, чем перед боем с Исмаиловым. Он проходил медкомиссию»

Менеджер Емельяненко: «Александру присуща не лучшая черта – недооценка соперника»