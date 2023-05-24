Хрюнов – о форме Емельяненко: «Спящий медведь. Саша феноменален, он может выполнить любой нужный объем нагрузки»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов оценил форму Александра Емельяненко.

«Форму Александра Емельяненко я могу охарактеризовать как спящий медведь. Саша может выполнить любой объем нагрузки. А то, как он иногда выглядит, это перепады в физическом и физиологическом состоянии. Не забывайте про возраст.

Александр Емельяненко – феномен. В России есть много ребят, которые постоянно попадают в приключения. Можно сказать, что Саша – друг всем ребятам с соседнего двора. Я не сомневаюсь, что он соберет аудиторию. В предстоящем поединке что-то будет. Есть такое ощущение», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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12 комментариев

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Любитель побеждать
Если на него напялить ушанку, в одну лапу балалайку, а в другую пузырь самогона, то будет чисто медведь из Деревни дураков, да.
+7
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+7
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psycho
сашке пора уже алкостримами зарабатывать, а не боями, для него уже Олег монгол и Иришка чики - пики серьёзные соперники
+2
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уличный иуда
Спящий феникс
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Dart_Yoda
Например, нагрузиться водкой или пивом.
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Satis
Любой объем это 0,5 и 0,7 ?
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⚽️Juve⚽️
Пуха накидывают на него , что бы кф поднять . Можно было бы поверить если бы он хотя бы в одном бою за последние годы что то показал . А так каждый раз про него говорят , он изменился это лучшая форма и тд , а по факту ….
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Дмитрий
Преступление, таскать больного человека по мордобоям и на его последние остатки здоровья класть себе в карман бабосики. Хрюны все такие
+1
-1
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avcgloronalduMU
так лгать вообще законно?)) блогерам проигрывает
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Дмитрий Кутузов
Объём нагрузки Саша измеряет в литрах
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"Iron"
Тоже пьяный?
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Francesc Fàbregas
Если и медведь, то тот что на полу в доме охотника.
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шлеп нога
Грузить в себя литрами!
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