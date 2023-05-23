Двалишвили вернется к боям в конце 2023 года: «Я смогу бить через 3 месяца»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили назвал сроки возвращения после операции на руке.

«Перед последним боем я получил травму: ударил кого-то в спортзале и сломал несколько костей.

Несмотря на травму, я все равно дрался с Яном. Мне нужна была операция, которую сделали в прошлый вторник. Сейчас время восстановления.

Я смогу бить через три месяца, а через шесть недель возобновлю тренировки. Но для ударов мне нужно три месяца. Не думаю, что буду готов к августу. Может быть, в другое время.

Наверное, осенью или в конце 2023 года. Я собираюсь начать бегать в ближайшее время, начну плавать. После этого нужно будет подлечиться и все такое. Я буду готов», – сказал Мераб Двалишвили.

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3 комментария

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Oleg Where
Зачем ему бить кого-то? =)

Ему нужно обхватывать таз и держать голову у паха соперника, все самые кайфы для ледокола именно в этой площади находятся.
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